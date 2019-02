Raccontare l'eccellenza, forum ANSA

(ANSA) - NAPOLI, 2 FEB - "Raccontare l'eccellenza.

L'informazione ANSA per diffondere il meglio della Campania in Italia e nel mondo". È questo il tema dell'incontro svoltosi nel Museo Archeologico Nazionale per la valorizzazione delle diverse eccellenze del sistema economico ma anche culturale di Napoli e della regione, anche alla luce di eventi come le prossime Universiadi. Tra i presenti il sindaco de Magistris, il vicegovernatore Bonavitacola, esponenti della cultura, dell'impresa e delle associazioni. L'Ansa, ha spiegato l'ad Stefano De Alessandri, è pronta a offrire gli strumenti per sostenere le eccellenze della regione, dal turismo allo shipping all'agroalimentare alla logistica. La capillarità della presenza Ansa consente di "mettere in connessione e comunicazione il più piccolo tesoro del comune più piccolo con il mondo intero", ricorda il direttore Luigi Contu. ''Anche le eccellenze hanno bisogno di comunicazione. Credo che sia molto importante che l'ANSA abbia aperto questo focus'', ha concluso de Magistris.