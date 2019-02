Dolce Remi strizza l'occhio a Spielberg

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Una favola commovente sulla realizzazione di se stessi perfetta per i bambini più grandicelli e un tuffo nel passato per tutte le mamme e i papà che con il cartoon di "Dolce Remi" sono cresciuti. Con il surplus di rivedere al cinema un grande Daniel Auteuil. Arriva il 7 febbraio al cinema Remi, tratto da un classico della letteratura per ragazzi ("Senza famiglia" di Hector Malot). Il film, un'esclusiva per l'Italia Leon Film Group in collaborazione con Rai Cinema distribuito da 01 Distribution, è diretto da Antoine Blossier che ha riletto la storia con una lente spielberghiana dando una dimensione magica alle realtà più dure e si è preso varie licenze come ad esempio dotare il piccolo protagonista (Maleaume Paquin) di una voce straordinaria.

Anche nei ruoli secondari brillano attori francesi di rilievo da Jacques Perrin (il Remi anziano) a Ludivine Sagnier (mamma Barberin), da Virginie Ledoyen (la signora Harper) a Jonathan Zaccai (Jerome Barberin) e più di 800 comparse.