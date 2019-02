Attentato di Strasburgo, tre incriminati

(ANSA) - STRASBURGO (FRANCIA), 2 FEB - Tre delle cinque persone arrestate il 29 gennaio in relazione alle indagini sull'attentato dell'11 dicembre a un mercatino di Natale a Strasburgo, in cui morì anche il giornalista italiano Antonio Megalizzi, sono state incriminate per cospirazione criminale terroristica.

In particolare, gli indagati sono accusati di aver aiutato l'attentatore Cherif Chekatt a entrare in possesso dell'arma con cui ha fatto fuoco sui passanti uccidendo cinque persone e ferendone altre 11. L'uomo venne poi ucciso dalla polizia dopo 48 ore di ricerche.

Le altre due persone arrestate martedì sono state rilasciate senza accuse contro di loro.