Anche Mosca sospende Trattato nucleare

(ANSA) - MOSCA, 02 FEB - Anche la Russia sospende la propria partecipazione al Trattato antimissili Inf che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, che potrebbe essere cancellato tra sei mesi. Lo riporta la Tass.

La Russia non schiererà missili a breve e media gittata a meno che non lo facciano gli Stati Uniti, ha detto Putin, annunciando tuttavia che Mosca svilupperà nuovi missili a breve e media gittata, anche ipersonici.