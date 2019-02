Siria: Onu chiede corridoi per i civili

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 FEB - L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) ha oggi chiesto alle forze curdo-siriane e agli Stati Uniti, che guidano la coalizione anti-Isis nell'est della Siria, di assicurare un passaggio sicuro alle decine di migliaia di civili, per lo più donne e bambini, intrappolati nella Siria orientale in condizioni umanitarie disperate.