Maltempo: neve su Milano e Lombardia

(ANSA) - MILANO, 1 FEB - Stamani Milano e molte altre città e paesi della Lombardia si sono svegliate sotto la neve. Dalle prime ore, infatti, come peraltro ampiamente previsto dal meteo, il capoluogo lombardo è sotto una nevicata, prima più abbondante, poi via via più incerta. Al momento nella metropoli non si segnalano disagi particolari. La neve per ora si è limitata a imbiancare le auto posteggiate, i giardini e le aiuole. Il 118 raccomanda di prestare prudenza mentre si cammina e la Polizia Locale ricorda di mantenere le distanze dalla auto che precedono per via delle allungate distanze di frenata per via dell'asfalto viscido.