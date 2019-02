Luca consiglia Vale,corri fino a 46 anni

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Tra pochi giorni Vale compie 40 anni. Io gli dico di arrivare a 46 e poi smettere. Quando si ritirerà Vale non sarà più la stessa cosa". Luca Marini, fratello di Valentino Rossi e alfiere dello 'Sky Racing Team VR46' in Moto2, gli consiglia di continuare fino a 46 anni, in onore dell'iconico numero che il 9 volte campione del mondo porta sulla carena. "Affrontare Vale da avversari in griglia - aggiunge Marini - sarebbe una cosa bella ed affascinante, ma non voglio fare una scelta azzardata per correre contro di lui un anno e mettere a repentaglio la mia carriera. Io sogno la MotoGp ma voglio fare il salto nel momento giusto, con un Team di livello e una moto competitiva. Io devo guadagnarmi la mia occasione facendo bene in Moto2, per il Mondiale sia 5/6 piloti ad essere favoriti ma conquistare l'iride non cambierebbe le cose. Io penso a fare un passo per volta".