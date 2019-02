Hit parade, Fedez spodesta Salmo

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Fedez con il suo disco Paranoia Airlines spodesta Salmo e Playlist e conquista la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni di Fimi/Gfk. Debutta sul terzo gradino Ermal Meta con il suo terzo album in studio Non abbiamo armi.

Scende in quarta piazza Ultimo con Peter Pan, uscito quasi un anno fa, che dopo la vittoria tra le Nuove Proposte dell'ultimo Festival di Sanremo è atteso alla prova tra i big. Continua il successo de I Queen che, sull'onda del fortunato film su Freddie Mercury con Rami Malek, piazzano al quinto posto Platinum Collection e al nono Bohemian Rhapsody (colonna sonora del film). Gli altri esordienti sono al sesto posto Noi siamo Afterhours (testimonianza del concerto con cui la band di Manuel Agnelli ha celebrato i 30 anni di carriera), al settimo Stanza singola (primo album solista di Franco126 a due anni di distanza dal disco con Carl Brave) e al nono Adrian di Adriano Celentano.

Chiude al decimo posto Atlantico di Marco Mengoni.