Ambasciatore Buccino arrivato a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Il nuovo ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, è appena arrivato a Tripoli. Lo rende noto l'ambasciata in un tweet. Buccino, che è già stato ambasciatore a Tripoli dal 2011 al 2015, è stato designato a dicembre e sostituisce Giuseppe Perrone, che aveva lasciato la capitale libica l'estate scorsa. "Ritorno in questa terra sofferente e meravigliosa con grande emozione, fiducioso nella graduale affermazione della pace, della giustizia e della prosperità", ha affermato Buccino come riporta un tweet della Farnesina.