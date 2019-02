Allegri, Chiellini torna in 10-15 giorni

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - "Niente di grave per Chiellini, ci vorranno 10 o 15 giorni per il suo ritorno". Così Massimiliano Allegri sull'infortunio del capitano bianconero, fermato da un problema al polpaccio contro l'Atalanta: "Domani non ci sarà - ha aggiunto il tecnico bianconero -, difficilmente tornerà con il Sassuolo. Ma l'infortunio non è assolutamente niente di grave".