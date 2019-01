Depositato piano demolizione pila Est

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Il sindaco commissario Marco Bucci ha depositato in procura oggi il piano di demolizione della pila est di quel che resta del ponte Morandi, il viadotto crollato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi lo ha trasmesso subito al giudice per le indagini preliminari Angela Nutini. IL piano verrà fatto vedere ai periti e ai consulenti per ottenere il via libera.