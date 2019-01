Venezuela, Messico e Uruguay mediano

(ANSA) - MONTEVIDEO, 30 GEN - Messico e Uruguay hanno convocato per il prossimo 7 febbraio una conferenza internazionale a Montevideo, per riunire "i principali paesi ed organizzazioni internazionali" che condividono con loro "una posizione neutrale" rispetto alla crisi in Venezuela. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri uruguayano, in un comunicato. Nel testo si indica che "lo scopo di questa conferenza sarà di definire le basi per stabilire un nuovo meccanismo di dialogo che, con l'inclusione di tutte le forze venezuelane, aiuti a restituire la pace e la stabilità in quel Paese", in consonanza con gli appelli del segretario Onu, Antonio Guterres. Messico e Uruguay, sottolinea la nota, "hanno mantenuto una posizione di non intervento, esprimendo allo stesso tempo la loro preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Venezuela", per cui hanno deciso di lanciare una iniziativa di dialogo "inclusivo e credibile" per risolvere la crisi a Caracas.