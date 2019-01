Premier: Chelsea travolto 4-0

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Giornata do sorprese in Premier League, con la capoclassifica Liverpool inchiodata sull' 1-1 in casa contro il Leicester e il Chelsea di Sarri e Higuain (all'esordio nel campionato inglese) battuto pesantemente 4-0 dal Bornemouth. Vittoria in rimonta invece per il Tottenham che ha regolato tra le mura amiche il Watford 2-1. In classifica, i Reds guidano con 61 punti, cinque in più del City (56) e sette in più degli Spurs (54), mentre il Chelsea resta quarto a 47 punti (insieme all'Arsenal).