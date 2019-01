Pil: Conte, mi aspetto contrazione

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "Mi aspetto un'ulteriore contrazione del pil, nel quarto trimestre". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parando in Assolombarda, a Milano.

"Abbiamo dati congiunturali che non sono favorevoli - ha spiegato - Non dobbiamo girare la testa, il dato positivo è che non dipende da noi: la Cina, la Germania, che è il nostro primo Paese per l'export".

"Se nei primi mesi di quest'anno stenteremo, - ha aggiunto Conte - ci sono tutti gli elementi per sperare in un riscatto, di ripartire con il nostro entusiasmo, soprattutto nel secondo semestre, lo dice anche l'Fmi". "Abbiamo una economia che crescerà - ha detto - dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo''.