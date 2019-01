May, esistono soluzioni oltre a backstop

(ANSA) - LONDRA, 30 GEN - Esiste "un numero di soluzioni alternative" al backstop per garantire il confine aperto post Brexit fra Irlanda e Irlanda del Nord, in parte già indicate "nella dichiarazione politica allegata" all'accordo di novembre.

Lo ha detto Theresa May nel Question Time ai Comuni, ribadendo di volerne discutere con i leader Ue, i quali "vogliono un deal". May ha fatto poi riferimento genericamente a strumenti tecnologici. "Nessuno capisce quali queste soluzioni alternative siano" in concreto, ha replicato il laburista Jeremy Corbyn.