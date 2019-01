Maduro, sconfiggeremo i traditori

(ANSA) - CARACAS, 30 GEN - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha denunciato oggi che militari "traditori e mercenari" stanno cospirando dalla Colombia per dividere le Forze Armate del suo paese, ma anche così "l'imperialismo americano non potrà sconfiggerci, né ora né mai".

Maduro ha presieduto oggi il lancio delle manovre militari - che si svolgeranno dal 10 al 15 febbraio - da Forte Tiuna, a Caracas, in una manifestazione pubblica ritrasmessa dai media ufficiali per confermare l'appoggio dei militari al suo governo, isolato internazionalmente dai paesi che riconoscono invece Juan Guaidò, presidente dell'Assemblea Nazionale, come legittimo capo dello Stato.