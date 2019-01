Brexit: Juncker, l'Ue non rinegozierà

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - "Il dibattito e il voto di ieri ai Comuni non cambia questo: l'accordo di divorzio non sarà rinegoziato". Così il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo sulla Brexit.

L'accordo attuale "resta il solo e il migliore possibile, lo abbiamo detto a novembre, ribadito in dicembre e poi a gennaio".

Il voto di ieri" a Londra "ha acuito il rischio di un'uscita non ordinata e quindi dobbiamo continuare a prepararci per tutti gli scenari, anche i peggiori". La premier britannica Theresa May "aveva dato il suo impegno personale" per evitare un ritorno a una frontiera dura con l'Irlanda, ma "nessuna rete di sicurezza potrà mai essere sicura se è a durata determinata", ha aggiunto Juncker.