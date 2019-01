650 kg Coca sequestrati in porto Livorno

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Quasi 650 chili di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane nel porto di Livorno: divisa in 582 panetti, la droga era in 23 borsoni nascosti all'interno di un container contenente caffè.

Secondo le Fiamme Gialle si tratta di uno dei più importanti sequestri degli ultimi 10 anni, al quale si è arrivati grazie all'analisi delle spedizioni più a rischio, in particolare quelle provenienti da centro e sud America. Il container era a bordo di una nave portoghese proveniente da Algericas, in Spagna. Le indagini - partite da una segnalazione dell'Antidroga (Dcsa) - hanno accertato che il container era stato spedito da una società in Honduras e imbarcato a Puerto Cortes per poi essere trasferito su un'altra nave a Moin, in Costa Rica, diretta a Barcellona. Il container sarebbe poi dovuto finire ad un'azienda di Madrid, dove però non è mai arrivato. I finanzieri hanno monitorato la nave da prima che entrasse in porto, per evitare che la droga fosse trasbordata in mare.