Zamberletti,protezione civile patrimonio

(ANSA) - VARESE , 28 GEN - 'L'eredità più importante che lascia è quella di aver messo in piedi questo sistema che rimarrà in eterno. Questo sistema può solo migliorare: è quanto ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, arrivando ai funerali di Giuseppe Zamberletti, padre della protezione civile morto sabato a 85 anni, a Varese.

Per Borrelli "non c'è assolutamente" il rischio che venga smantellata perché "è così forte questo patrimonio che lui ha lasciato che non sarà toccato da nessuno. Io lavoro alla Presidenza del consiglio dei ministri dal 1994, sento sempre parlare di smantellamento della protezione civile, ma si è rafforzata negli anni e oggi è una realtà che nessuno potrà scardinare".

"Il suo modello organizzativo - ha aggiunto Borrelli - é di esempio per l'Unione Europea tanto che ha istituito la protezione civile europea a immagine e somiglianza della protezione civile italiana, della sua organizzazione".