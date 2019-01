Sparatoria in Texas, uccisi due sospetti

(ANSA) - HOUSTON, 29 GEN - Sparatoria a Houston, in Texas, dove almeno cinque agenti della polizia sono rimasti feriti e due aggressori sono morti. Una decina di agenti era intervenuta in un edificio in cui si sospettava avvenisse un traffico di droga; appena forzata la posta di ingresso, dall'interno sono esplosi i primi spari.

I due sospettati sono stati trovati morti dopo che gli agenti delle squadre speciali hanno mandato in avanscoperta due robot.

Gli agenti feriti sono stati ricoverati al Memorial Hermann-Texas Medical Center in Houston. Due di loro, più gravi, sono stati trasportati in elicottero. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, un sospettato è stato fermato.