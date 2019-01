Il Volo, a Sanremo per 10 anni carriera

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Quando hanno cominciato, 10 anni fa, erano poco più che bambini, "oggi siamo cresciuti di certo fisicamente, ma anche e soprattutto professionalmente". I tre ragazzi de Il Volo, reduci dal concerto davanti al Papa alla Giornata Mondiale della Gioventù a Panama, sono rientrati in Italia per prepararsi al Festival di Sanremo (già vinto nel 2015), dove sono in gara con il brano Musica che resta, e per presentare il nuovo album Musica, in uscita il 22 febbraio (Sony Music), che contiene il brano sanremese, altri due inediti e 8 cover, tra cui Arrivederci Roma, A chi mi dice, People, La nave del olvido, Lontano dagli occhi, Meravigliosa Creatura. "Torniamo a Sanremo per festeggiare i nostri primi 10 anni di carriera -raccontano Piero, Ignazio e Gianluca-. Vincere? Puntiamo soprattutto ad arrivare al cuore della gente". Da maggio, e per un intero anno, saranno protagonisti di live in tutto il mondo. Da fine maggio Il Volo sarà in Italia con un tour che culminerà con uno show all'Arena di Verona a settembre.