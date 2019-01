Venezuela: sanzioni Usa a major petrolio

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha annunciato sanzioni contro la società petrolifera statale venezuelana Pdvsa, con il blocco di sette miliardi di asset. Si tratta delle sanzioni finanziarie più dure inflitte finora da Washington al presidente venezuelano Nicolas Maduro. "Abbiamo continuato a denunciare la corruzione sua e dei suoi compari e le azioni di oggi assicurano che non possa più saccheggiare gli asset del popolo venezuelano", ha dichiarato Bolton. Pdvsa (Petróleos de Venezuela) è la più grande fonte di ricavi del Venezuela e controlla la società di raffinazione Citgo, il maggiore asset straniero del Paese, registrato in Usa.