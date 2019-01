Venezuela: Papa, temo spargimento sangue

(ANSA) - AEREO PAPALE, 28 GEN - "Soffro" per quanto sta accadendo in Venezuela, "temo lo spargimento di sangue", "il problema della violenza mi terrorizza". Lo ha detto Papa Francesco sottolineando di appoggiare "tutto il popolo venezuelano" e chiedendo "una soluzione giusta e pacifica". E per questo - ha aggiunto durante il volo di ritorno da Panama - "chiedo di essere grandi a coloro che possono aiutare a risolvere il problema". "Devo essere un pastore. E se hanno bisogno di aiuto, che si mettano d'accordo e lo chiedano", ha esortato il Papa.