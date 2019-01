Asia Bibi: domani l'ultima udienza

(ANSA) - ISLAMABAD, 28 GEN - L'avvocato di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte per blasfemia nel 2010 e poi assolta lo scorso 31 ottobre, è arrivato in Pakistan dove domani è in programma l'udienza della Corte Suprema sulla petizione per la revisione dell'assoluzione.

Saiful Malook aveva lasciato il Paese dopo le proteste degli islamisti radicali e del partito Tehreek e Labbaik Pakistan (Tlp) contro il rilascio di Asia Bibi. La donna e la sua famiglia erano stati minacciati di morte e lei era stata portata in una località segreta.