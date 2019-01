Ponte, ultime operazioni poi si taglia

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - E' terminato con esito positivo il collaudo della pila 8 con zavorra sul moncone Ovest di Ponte Morandi. Lo comunica la Omini, capofila dell'ati che si occupa della demolizione dei monconi dell'ex viadotto. Dopo la posa del contrappeso di 400 tonnellate sotto la pila 8 e il cosiddetto 'cravattamento', il contrappeso servirà per la sua messa in sicurezza. Tra oggi e domani, i tecnici procederanno alle prove di carico tra la pila 5 e la pila 8: una volta superata la prova positivamente i tecnici procederanno con la scarifica dell'asfalto anche in questo tratto, l'ultimo che deve essere alleggerito. Dopodiché, probabilmente in settimana anche se l'azienda non conferma alcuna data precisa, l'impalcato del troncone Ovest di Ponte Morandi potrà essere gradualmente smantellato. Il cantiere prosegue anche a levante: è iniziato infatti il trasporto delle strutture di sostegno delle pile nella zona di via Fillak.