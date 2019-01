Onu, Israele fermi violenze coloni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GEN - "Israele deve mettere fine alle violenze dei coloni e portarne i responsabili di fronte a giudici": lo ha scritto su twitter Nickolay Mladenov, l'emissario delle Nazioni Unite per il Vicino Oriente, commentando l'uccisione di un palestinese avvenuta ieri nel villaggio di al-Mughayer, presso Ramallah (Cisgiordania). La vittima è stata identificata in Hamdi Nassan, 38 anni, padre di quattro figli. I suoi funerali si sono svolti stamane, alla presenza di esponenti di al-Fatah.

Sulla dinamica dell'incidente sono giunte versioni discordanti dai coloni e dagli abitanti palestinesi del villaggio. I primi affermano che un numero di israeliani sono caduti "in un'imboscata" nei pressi del villaggio e hanno temuto per la loro vita. I secondi accusano i coloni di aver aperto il fuoco per terrorizzare i contadini, uccidendone uno e ferendone altri 15. Hanan Ashrawi, parlando a nome del consiglio esecutivo dell'Olp, ha accusato il governo israeliano di essere responsabile del "terrorismo dei coloni".