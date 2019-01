Di Francesco, "ci manca continuità"

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "Divento matto, non riusciamo ad avere continuità durante la gara. Non possiamo buttare all'aria così una vittoria dopo essere stati in vantaggio di tre reti.

Anzi, alla fine dobbiamo essere contenti del punto preso".

Eusebio Di Francesco, amareggiato, commenta così a Sky il rocambolesco pareggio della Roma a Bergamo. "Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel primo tempo abbiamo giocato in un modo, nella ripresa in un'altra - dice ancora Di Francesco -. La squadra ha dei problemi che non gli consente di essere continua. Trovavamo spazi come sapevamo, poi abbiamo perso troppi duelli individuali. Non ci siamo stati nella continuità, e sono nostri demeriti". Il rimpianto maggiore del tecnico è "il gol del 3-1 preso a fine primo tempo, una grande ingenuità e abbiamo ridato fiducia ad una squadra in difficoltà".