Sardegna, Neve e temperature sotto zero

(ANSA) - NUORO, 24 GEN - Nuoro e i paesi della Barbagia si sono svegliati ricoperti da una coltre di neve e con le temperature sotto zero. Scuole chiuse a Nuoro e in tutte le località di montagna, da Fonni a Desulo e Tonara, ma anche Macomer, Ollolai, Bitti, Orgosolo e tanti altri.

Gli spazzaneve sono entrati in azione sin dalle prime ore del mattino per liberare le strade. In particolare sono intervenuti sulla statale 131, l'arteria principale dell'isola, all'altezza di Campeda e sulla statale 389 che collega Nuoro all'Ogliastra.

I mezzi sono in azione anche sulle provinciali come la Sp 7 Desulo-Fonni dove la temperatura segna -4 e dove la neve continua a cadere.

Tutte le strade sono percorribili con pneumatici da neve. La Polizia Stradale di Nuoro consiglia massima prudenza per la presenza di ghiaccio e raccomanda gli automobilisti di portare le catene a bordo.