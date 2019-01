Roma: Baldissoni v.presidente esecutivo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Roma ha nominato Mauro Baldissoni vicepresidente esecutivo e Guido Fienga nuovo amministratore delegato. Fienga ricoprirà il nuovo ruolo con effetto immediato e riporterà direttamente al presidente Jim Pallotta.

Entrato nella Roma come Strategy and Media Director nel 2013, Fienga "condurrà la società verso la prossima fase del nostro percorso di crescita e di sviluppo - le parole di Pallotta -.

Sarà lui il responsabile delle attività quotidiane e dei progetti a lungo termine del club, nel processo che sta portando la Roma a diventare una società economicamente sostenibile e di successo, dentro e fuori dal campo". Mauro Baldissoni sarà promosso a vicepresidente esecutivo. "Il nuovo ruolo consentirà a Mauro di dedicarsi maggiormente alla visione d'insieme del Club - ha detto Pallotta - portando a termine il progetto legato allo Stadio della Roma, step fondamentale per consentire alla nostra società di competere sul campo ai più alti livelli possibili".