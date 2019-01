Papa a Panama, oggi incontra le autorità

(ANSA) - PANAMA, 24 GEN - Il viaggio apostolico di Papa Francesco a Panama entra nel vivo oggi. I primi appuntamenti sono con le autorità locali: la visita di cortesia al Presidente della Repubblica (ore 10, le 16 in Italia) e l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico al Palazzo Bolivar (ore 10.40). Poi il pontefice si trasferirà alla chiesa di San Francesco d'Assisi per l'incontro con i vescovi centroamericani (ore 11.15).

L'ultimo appuntamento della giornata si terrà al Campo Santa Maria La Antigua per la cerimonia di apertura della Giornata Mondiale della Gioventù (ore 17,30, in Italia le 23.30). Sarà il primo momento di incontro di Francesco con i giovani arrivati a Panama da tutto il mondo per la trentaquattresima Giornata mondiale della Gioventù.