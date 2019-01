Migranti, 49% riesce a risparmiare

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - Il 49% degli immigrati residenti in Italia riesce a risparmiare e il 21% mette da parte più del 20% del reddito. L'obiettivo principale (77%) è realizzare progetti in Italia, il 42% non invia denaro a casa. Tra i risparmiatori emergono cinesi, est europei e sud americani. Risulta dall'indagine 'L'educazione finanziaria e i nuovi italiani' del Museo del Risparmio e di Intesa Sanpaolo, condotta da Ipsos. La ricerca - la prima sull'alfabetizzazione economico-finanziaria degli stranieri - si basa su un campione rappresentativo.

Gli immigrati hanno un livello di conoscenza economico-finanziaria vicina a quella degli italiani, addirittura superiore nel caso delle donne provenienti dall'Europa dell'est e dall'America del sud. "Lo sforzo dovrebbe essere quello di far comprendere il valore dell'educazione alla gestione del denaro. Chi ha meno risorse deve, almeno in parte, imparare a far da sé e saper riconoscere chi è degno di fiducia", spiega Giovanna Paladino, direttore del Museo del Risparmio.