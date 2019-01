Appendino, modello ex Moi non cambia

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - "L'obiettivo rimane liberare le palazzine senza intervenire con la forza, con attenzione alle fasce deboli e vulnerabili, e in questo modo continueremo a procedere". Lo puntualizza la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo che la Regione Piemonte ha criticato la decisione di anticipare alla fine dell'anno la liberazione delle palazzine dell'ex villaggio olimpico dal 2013 occupate da profughi e famiglie di migranti. "Non c'è nessuna novità se non un supporto, anche economico, da parte del ministero".