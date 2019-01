Ponte: Aspi paga somme per espropri

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Autostrade versa le somme necessarie per gli espropri necessari alla ricostruzione del Ponte Morandi. In pratica mette a disposizione da subito gli importi per ripagare gli sfollati mentre approfondirà fino al 31 gennaio, come concesso dal Commissario, i termini legati agli importi e alle modalità delle altre somme relative alla demolizione e alla ricostruzione del Ponte. "Autostrade - scrive la società - comunica di aver disposto, su richiesta del Commissario straordinario e ferme restando le riserve espresse nell'ambito della corrispondenza intercorsa e nei ricorsi presentati, il versamento - nella contabilità speciale indicata - degli importi richiesti per il pagamento degli espropri necessari alla ricostruzione di Ponte Morandi". Per il resto "Autostrade ritiene opportuno fino al 31 gennaio, termine concesso dal Commissario, approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte".