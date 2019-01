Mattarella a Genova per omicidio Rossa

Guido Rossa "ha pagato con la sua famiglia il prezzo supremo di chi ha voluto tener fede al valore della Repubblica, che a Genova e nelle sue fabbriche ha trovato la Resistenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la commemorazione in ricordo del sindacalista ucciso dalle Brigate rosse 40 anni fa.

Accolto da un applauso, il capo dello Stato è arrivato nel capannone di ArcelorMittal, l'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, per la cerimonia commemorativa. In precedenza, aveva deposto una corona di fiori al cippo, nello stabilimento, che ricorda Rossa. E' la quarta visita in un anno del presidente della Repubblica a Genova.