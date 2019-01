Carige:Bankitalia spinge su aggregazione

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Una operazione di aggregazione (di Carige ndr) rappresenta la soluzione più adeguata ed efficace per preservare i valori e sfruttare le potenzialità inespresse, salvaguardando sia depositanti sia le famiglie e le imprese finanziate dalla banca". Lo afferma il vice dg di Banca d'Italia Fabio Panetta in audizione alle commissioni riunite del Parlamento secondo cui "gli interventi pubblici di sostegno contemplati dal dl sono destinati a una banca solvibile e che presenta valori e potenzialità da non disperdere".