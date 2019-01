Ue, politiche coloniali? non in Europa

(ANSA) - BRUXELLES, 22 GEN - "Non siamo preoccupati" per il conflitto in corso tra Italia e Francia. "Non pensiamo che queste questioni abbiano un impatto fondamentale" sulle relazioni nell'Ue o su dossier. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, che comunque sottolinea "sarebbe meglio collaborare e dialogare invece di lanciarsi" accuse. E a chi chiede se ci siano Paesi dell'Ue che fanno politiche coloniali, risponde di no. Nei giorni scorsi il vicepremier Di Maio aveva chiesto all'Ue di "sanzionare chi sfrutta l'Africa come la Francia".