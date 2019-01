Trump sfida Pelosi su State of the Union

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - Si profila un nuovo scontro fra Donald Trump e Nancy Pelosi, dopo che la speaker della Camera ha chiesto al presidente di rinviare il suo discorso per lo State of the Union (previsto il 29 gennaio al Congresso) per problemi di sicurezza legati allo shutdown. La Casa Bianca, secondo una fonte dell' amministrazione, è intenzionata ad andare avanti e ha chiesto di programmare i preparativi in vista del discorso all'House Sergeant-at-Arms, il dirigente della Camera responsabile del mantenimento dell'ordine a Capitol Hill.