Oscar, 'in gara' disegnatrice Spider-Man

(ANSA) - LOS ANGELES, 22 GEN - C'è anche un po' di Italia in questa edizione numero 91 degli Oscar. Sara Pichelli, disegnatrice di fumetti di Porto Sant'elpidio, classe 1983, è fra i disegnatori di Spider-man into the Spider-verse, tradotto in Italia con il titolo di Spider-Man: Un Nuovo Universo e uscito lo scorso Natale.

Il film è fra i cinque candidati nella categoria miglior film d'animazione e per realizzarlo è stata creata una nuova tecnica che unisce le tecnologie di Sony Pictures Animation con lo stile dei disegnatori di fumetti impegnati nel progetto, fra questi Sara Pichelli appunto. "Abbiamo fatto in modo che lo spettatore possa vivere la sensazione di entrare in un comic book tridimensionale, si tratta di una cosa mai vista prima su uno schermo", aveva detto della nuova tecnica il produttore Christopher Miller in occasione dell'uscita del film. Chissà che questo escamotage non porti il film alla vittoria.

Sarebbe una piccola rivincita per un anno davvero povero di premi per l'Italia.