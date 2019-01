Crimi, sindaci assenti? Occasione persa

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 22 GEN - "E' un'occasione persa, spero sia motivato dalle condizioni atmosferiche avverse, perché come hanno avuto modo di constatare i sindaci che abbiamo visto ieri (ad Arquata del Tronto, ndr) è stato un incontro costruttivo, operativo, non aveva l'obiettivo di fare passerelle". Così il sottosegretario con delega alla ricostruzione Vito Crimi ha risposto alle domande dei giornalisti sull'assenza di un gruppo di primi cittadini, dei Comuni più danneggiati dal terremoto nel Maceratese, a margine della riunione con i sindaci del territorio a Tolentino. Crimi ha rilanciato il suo appello per una maggiore coinvolgimentod ei sindaci, già nella fase del procedimento legislativo". Contrario alla scelta di alcuni colleghi (tra cui quelli di Camerino, Castelsantangelo sul Nera, Ussita, Muccia, Bolognola), il sindaco di Matelica Alessandro Delpriori. "Qui si fa una strategia, bisogna indicare le priorità - ha osservato -. Fare polemica, non presentarsi alle riunioni non porta a nulla e ci fa solo dei danni".