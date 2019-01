Trump visita il memorial di Mlk

(ANSA) - WASHINGTON, 21 GEN - Donald Trump celebra il Martin Luther King day visitando a Washington insieme al vice presidente Mike Pence il memorial del premio Nobel per la pace.

E rendendo omaggio su Twitter alla sua battaglia per "l'evidente verita' che gli americani considerano cosi' cara, che tutti siamo creati uguali da Dio, non importa il colore della nostra pelle o del luogo di nascita".

Il presidente ha postato poi il testo della sua proclamazione della festivita', ricordando lo "straordinario messaggio" di King e riconfermando "l'impegno all'avanzamento dell'uguaglianza e della giustizia per tutti gli americani, e alla piena realizzazione del suo nobile sogno".