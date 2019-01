Mahan Air messa al bando in Germania

(ANSA) - BERLINO, 21 GEN - L'Ufficio federale dell'Aeronautica tedesca ritirerà, già questa settimana, il permesso di volo in Germania della compagnia aerea iraniana Mahan Air. Lo scrivono Sueddeutsche Zeitung, Ndr e Wdr. Dietro la misura c'è il sospetto che i servizi segreti della Repubblica islamica abbiano effettuato e pianifichino altri attentati in Europa. Mahan si trova dal 2011 nella lista delle sanzioni degli Usa.

Secondo gli americani, con gli aerei della Mahan Air vengono trasportate armi, munizioni e combattenti in Siria.