Indiani prima al mondo per dowload app

(ANSA) - NEW DELHI, 21 GEN - Nel corso del 2018, gli indiani sono stati i più appassionati consumatori di app sui telefoni mobili e tablet di tutto il mondo. Tra il 2016 e il 2018 paese ha visto la più alta crescita di download, con in testa le app per la consegna del cibo e di quelle di carattere finanziario. Lo rivela un recente studio dell'agenzia indipendente App Annie, secondo la quale negli ultimi due anni gli indiani hanno aumentato i loro download, sia su Android che su IOS, del 165 per cento. La Cina, che copre il 50 per cento circa di tutte le app scaricate al mondo, la crescita è stata solo del 70 per cento. L'Indonesia è al terzo posto, con il 55 per cento. A livello globale le due app di consegna del cibo più utilizzate sono UberEats e Zomato, gli indiani hanno preferito le app locale, Zwiggy. L'India ha registrato, inoltre, una crescita sensibile del numero di sessioni aperte dai singoli utenti di una app, attestandosi al secondo posto, dopo gli Stati Uniti.