Elezioni Cagliari, vince Frailis (C.Sin)

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Ho appena chiamato Andrea Frailis, complimentandomi per la sua vittoria alle elezioni suppletive.

Anche se i dati non sono ancora definitivi, ad un'ora e mezza dalla chiusura delle urne il risultato appare già chiaro". Lo scrive su Facebook il candidato del Movimento Cinquestelle alle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari, Luca Caschili. "Ci sarà tempo per commentare ed analizzare questo esito che offre tanti spunti di riflessione - scrive ancora Caschili sul social network - Da subito però voglio ringraziare tutti gli elettori che mi hanno votato e hanno dato fiducia al Movimento 5 Stelle. È stato un mese molto bello e coinvolgente, durante il quale ho potuto toccare con mano l'entusiasmo di tanti cittadini che mi hanno sostenuto. Grazie ancora a tutti".

Crollo verticale dell'affluenza: alle 23 ha votato il 15,5% degli aventi diritto circa 52 punti in meno rispetto al 67,2% delle politiche del 4 marzo.