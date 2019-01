11/a Mozart Nacht und Tag a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - E' arrivata alla sua undicesima edizione la maratona musicale Mozart Nacht und Tag che dal 2009 l'Associazione Baretti di Torino, con il coordinamento artistico di Corrado Rollin e Giorgio Griva, dedica al compositore nato a Salisburgo il 27 gennaio 1756. Anche quest'anno partecipano ai 150 appuntamenti, a titolo del tutto gratuito oltre 400 musicisti provenienti dai Conservatori piemontesi e italiani affiancati da professionisti che in modo convinto hanno deciso di partecipare a questa iniziativa mirata alla pura divulgazione culturale. La non-stop di 60 ore comincia la mattina di sabato 26 gennaio per concludersi con il tradizionale concerto in Conservatorio alle 21 di domenica 27. La no-stop, seguita ogni anno da migliaia di spettatori, si tiene in giro per la città tra cui il Cineteatro Baretti, l'Auditorium della Biblioteca Nazionale Universitaria, il Circolo dei Lettori, il Salone degli Svizzeri di palazzo reale, il Tempio Valdese, l'Oratorio San Filippo.