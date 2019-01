Open Arms: Mediterraneo, 8 morti giorno

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Perder tempo significa morire.

Mentre Open Arms è bloccata in porto a Barcellona, 8 persone al giorno muoiono nel Mediterraneo. #FreeOpenArms". Questo il testo di un tweet di Open Arms, la ong bloccata nei porti spagnoli dopo il divieto di salpare imposto dalla capitaneria di porto di Barcellona. Intanto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Facebook ha ribadito che "non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini".