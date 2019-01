La favorita, gelosie a corte

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Intrighi, vendette, colpi bassi, gelosie nella corte della regina Anna, nel triangolo lesbico di La Favorita di Yorgos Lanthimos, in sala con Fox dal 24 gennaio, proiettato verso la notte degli Oscar dopo gli applausi a Venezia e al Golden Globe vinto dalla fantastica protagonista Olivia Colman. Oltre ad altri riconoscimenti tra cui il Critics' Choice Awards ad Olivia Colman e al Miglior Cast e 12 nomination ai Bafta.

Lanthimos (suoi i potenti e controversi The Lobster e Il cervo sacro) racconta la sfida, anche di seduzione omosessuale tra due dame, Abigail Masham (Emma Stone) e Sarah Churchill (Rachel Weisz), per diventare unica, potente favorita della regina Anna Stuart (1665-1714), a capo del regno d'Inghilterra, depressa, instabile, 'bambina', interpretata da Olivia Colman.

Gelosie violente e manovre politiche, capricci che cambiarono vite di milioni di persone per la guerra Inghilterra-Francia che dominò tutto quel periodo storico.