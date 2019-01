Appello Trump a dem, lavoriamo insieme

(ANSA) - WASHINGTON, 19 GEN - Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo shutdown e garantire sicurezza al confine con il Messico.

Quindi, ha illustrato la sua proposta ai dem, in cambio dei fondi per il muro col Messico: una estensione di 3 anni della protezione per 700 mila dreamer, gli immigrati entrati nel Paese da bambini al seguito di genitori irregolari - e per 300 mila migranti in possesso dello status di protezione temporaneo (Tps).