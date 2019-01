Alitalia: Di Maio, a lavoro sul piano

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Stiamo ancora facendo il piano industriale, è prematuro parlare di questo". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha risposto alla domanda sulle indiscrezioni di stampa relative ad un piano di Air France e Delta per l'ingresso in Alitalia con una quota totale del 40%, che prevedrebbe una riduzione degli aerei e del lungo-raggio e, come conseguenza, da 2 a 3mila esuberi.