Nasce l'app dei gilet gialli

(ANSA) - PARIGI, 18 GEN - A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre nasce 'GJ-France', l'applicazione per Android dei Gilets Jaunes. Lo annuncia su Facebook Maxime Nicolle, meglio noto come 'Fly Radar', una delle figure piu' controverse del movimento. L'app delle casacche gialle è stata studiata, in particolare, per consentire di conteggiare i manifestanti presenti nelle mobilitazioni nazionali del sabato. Un tasto "Je suis mobilisé!", 'Sono mobilitato' (che pero' puo' essere attivato da qualsiasi luogo) servirà a conteggiare il numero preciso di gilet gialli scesi in piazza. L'app è inoltre collegata a diverse pagine di sostegno sui social network, ma in futuro includerà anche funzionalità di 'Sos', in caso di pericolo, ricerca di alloggio e car sharing per raggiungere i luoghi di assembramento. Promessa anche una rubrica 'Cahier de Doléances', per raccogliere, sotto forma di voto, le rivendicazioni nei confronti dell'amministrazione del presidente Emmanuel Macron.