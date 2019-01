Meta, Moro, Marcorè per duetti a Sanremo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Sono stati rivelati, a Milano durante il consueto pre-ascolto dei brani in gara, dal direttore artistico Claudio Baglioni, i primi 12 nomi degli ospiti che affiancheranno i cantanti in gara al festival di Sanremo nella serata dei duetti, in programma venerdì 8 febbraio. Neri Marcorè sarà con Nek, Fabrizio Moro canterà con Ultimo, Brunori Sas è stato invitato dai Zen Circus, Ermal Meta da Simone Cristicchi (ricambiando il favore dell'anno scorso).

Bungaro e l'etoile Eleonora Abbagnato impreziosiranno l'esibizione di Francesco Renga, Manuel Agnelli quella di Daniele Silvestri. Le altre accoppiate: Rocco Hunt con i Boomdabash, Syria con Anna Tatangelo, Guè Pequeno con Mahmood, Beppe Fiorello con Paola Turci, Irene Grandi con Loredana Bertè, Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti.